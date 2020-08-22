22 авг. 2020 г., 18:16
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News Code: 83918155
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Ежегодная добыча газа в Иране составляет 250 млрд кубометров

Ежегодная добыча газа в Иране составляет 250 млрд кубометров

Тегеран, 22 августа, ИРНА - Заместитель министра по делам нефти и газа Хасан Монтазерторбати заявил, что годовая добыча природного газа в стране составляет 250 млрд кубометров.

Хасан Монтазер Торбати» также заявил, что Национальная иранская газовая компания уже покрыла большую часть страны добычей газа с 250 млрд кубометров газа в год, что примерно эквивалентно более 4 млн. баррелей нефти в день. «В настоящее время газом снабжены почти все города, и к концу года у нас не будет почти ни одного города, в котором нет газа», - отметил он.

«Помимо снабжение газом в стране, которая является почти первой в мире, имеющей такую ​​статистику по газоснабжению городских и сельских районов, в этом году ожидается, что 95% населения будут иметь доступ к газу в стране», - рассказал он.

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