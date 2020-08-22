22 авг. 2020 г., 17:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83918105
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Иран готов вести переговоры о компенсации за украинский сбытый самолет

Иран готов вести переговоры о компенсации за украинский сбытый самолет

Тегеран, 22 августа, ИРНА - Накануне следующего раунда переговоров с Украиной, который состоится в Тегеране в октябре, глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане заявил, что Иран полностью готов к переговорам о компенсации.

«Заместитель министра иностранных дел Мохсен Бахарванд провел встречи с Украиной во главе делегации, состоящей из представителей различных секторов», - сказал он.

«Переговоры по вопросам, связанным с крушением украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча намечена на октябрь в Тегеране», - добавил он.

«Несомненно то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации», - добавил он.

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