Иран занял 3-е место по отправке и приему пассажиров на Ближнем Востоке и в Африке

Группа авиационной статистики и информации Департамента планирования, надзора и экономических вопросов иранской компании аэропортов и аэронавигации в недавнем исследовании рассмотрела и представила анализ ситуации в иранских аэропортах на Ближнем Востоке и в мире на основе аналитического бюллетеня ENAC.

При этом было рассмотрено 2690 аэропортов в мире, и Иран находится в категории Ближнего Востока вместе с 57 странами и 307 аэропортами.

Иран занимает 34-е место среди 50 стран с наивысшими показателями по отправке и приему пассажиров, а в 2019 году в аэропорты страны было перевезено 51 847 пассажиров.

Согласно докладу, иранские аэропорты занимают 40-е место среди 50 стран с 419 520 рейсами.

Кроме того, исследование статуса аэропортов Ирана среди 15 стран Ближнего Востока и Африки, которые занимают самые высокие места в отправке и приеме пассажиров, показывает, что страна находится на третьем месте после ОАЭ и Саудовской Аравии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian