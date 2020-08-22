22 авг. 2020 г., 16:41
Journalist ID: 2388
News Code: 83918007
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Китайский дипломат: США не удастся ослабить китайско-иранские отношения

Китайский дипломат: США не удастся ослабить китайско-иранские отношения

Пекин, 22 августа, ИРНА - Высокопоставленный китайский дипломат и бывший посол в Иране Сюй Ли Мин сказал, что Соединенные Штаты стремятся ослабить позиции Ирана в регионе, особенно ослабить китайско-иранские отношения, запрашивая активацию спускового механизма и поощряя ОАЭ и сионистский режим к установлению отношений.

В субботу в интервью ИРНА Сюй Ли Мин напомнил, что усилия США нарушили ситуацию на Ближнем Востоке.

«Установление отношений между ОАЭ и сионистским режимом также является частью большого плана США по ослаблению позиций Ирана на Ближнем Востоке», - отметил он.

Бывший посол Китая в Исламской Республике Иран подчеркнул, что Соединенные Штаты не откажутся от Китая и хотят помешать китайским компаниям и учреждениям участвовать в восстановлении Ирака и Сирии.

Напомнив, что союзники США в регионе испытывают сильное давление, чтобы выступать против Китая, эксперт сказал, что такие условия не способствуют осуществлению экономических планов Китая в регионе.

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