Китайский дипломат: США не удастся ослабить китайско-иранские отношения

В субботу в интервью ИРНА Сюй Ли Мин напомнил, что усилия США нарушили ситуацию на Ближнем Востоке.

«Установление отношений между ОАЭ и сионистским режимом также является частью большого плана США по ослаблению позиций Ирана на Ближнем Востоке», - отметил он.

Бывший посол Китая в Исламской Республике Иран подчеркнул, что Соединенные Штаты не откажутся от Китая и хотят помешать китайским компаниям и учреждениям участвовать в восстановлении Ирака и Сирии.

Напомнив, что союзники США в регионе испытывают сильное давление, чтобы выступать против Китая, эксперт сказал, что такие условия не способствуют осуществлению экономических планов Китая в регионе.

Следите за нами в Twitter @irnarussian