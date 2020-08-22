22 авг. 2020 г., 16:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83917990
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Посол Ирана: Гросси посетит Тегеран, чтобы продолжить сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ

Посол Ирана: Гросси посетит Тегеран, чтобы продолжить сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ

Лондон, 22 августа, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях, базирующихся в Вене, Казем Гарибабади подтвердил визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Тегеран на этой неделе.

В субботу Казем Гарибабади опубликовал сообщение в Твиттере, в котором отметил, что Иран является одним из основных партнеров МАГАТЭ.

Он выразил надежду, что визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии укрепит двустороннее сотрудничество.

Гросси также написал в Твиттере, что в понедельник он отправится в Тегеран, чтобы встретиться с официальными лицами страны.

Иран и Международное агентство по атомной энергии имеют хорошие отношения, и до сих пор в стране было проведено больше всего инспекций инспекторов МАГАТЭ среди стран мира.

Тем не менее, согласно предполагаемым сообщениям, Международное агентство по атомной энергии сделало заявления о незаявленной ядерной деятельности в двух местах в Иране.

В докладе, опубликованном в прошлом месяце, МАГАТЭ признало, что проводит беспрецедентные инспекции заявленных ядерных объектов Ирана, и призвало к инспектированию объектов, на которых в начале 2000-х годов могли проводиться небольшие исследования ядерных материалов. .

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