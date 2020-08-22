22 авг. 2020 г., 16:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83917978
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В Иране препарат против коронавируса прошел стадию испытаний на животных

В Иране препарат против коронавируса прошел стадию испытаний на животных

Тегеран, 22 августа, ИРНА - Министр сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран Казем Хавази объявил о завершении фазы испытания на животных препарат против коронавируса Института Рази и о подготовке к первой фазе клинических испытаний.

Крупнейшим производителем вакцин в стране является Научно-исследовательский институт Рази, который работает уже около 95 лет.

«Наши коллеги под непосредственным контролем Министерства здравоохранения провели обширное исследование для разработки вакцины, и препарат прошел все испытания на животных. В настоящее время готовят документы и подают в Минздрав. После подачи этих документов в Министерство здравоохранения они готовятся к первой фазе клинических испытаний», - отметил он.

«Мы надеемся, что этот этап скоро пройдет, и мы увидим приобретение вакцины от коронавируса в стране», - добавил он.

«Пока соответствующие меры сопровождались хорошими результатами, и большая команда специалистов сектора здравоохранения, как никто другой в стране, достигла хороших результатов», - пояснил он.

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