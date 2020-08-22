В Иране препарат против коронавируса прошел стадию испытаний на животных

Крупнейшим производителем вакцин в стране является Научно-исследовательский институт Рази, который работает уже около 95 лет.

«Наши коллеги под непосредственным контролем Министерства здравоохранения провели обширное исследование для разработки вакцины, и препарат прошел все испытания на животных. В настоящее время готовят документы и подают в Минздрав. После подачи этих документов в Министерство здравоохранения они готовятся к первой фазе клинических испытаний», - отметил он.

«Мы надеемся, что этот этап скоро пройдет, и мы увидим приобретение вакцины от коронавируса в стране», - добавил он.

«Пока соответствующие меры сопровождались хорошими результатами, и большая команда специалистов сектора здравоохранения, как никто другой в стране, достигла хороших результатов», - пояснил он.

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