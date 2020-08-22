Иранская футболистка стала легионером в Бельгии

Муж иранской футболистки Али Голизаде также сыграет в составе мужской футбольной команды «Шарлеруа». Он в пятницу сообщил о подписании контракта своей жены с ФК «Шарлеруа».

Таким образом, иранская пара в нынешнем сезоне сыграют в составе бельгийской команды.

Игрок женской сборной Ирана по футболу Ясаман Фармани считается вторым легионером среди иранок. Ранее, 19-летняя Гольнуш Хосрави подписала двухлетний контракт с турецкой ФК Konak Spor в 2019 году. Хосрави была нападающим иранской команды Зобахан Исфахана.

«Шарлеруа» — бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Лиге Жюпиле. Образован в 1904 году. Домашним стадионом клуба является «Стад дю Пеи де Шарлеруа», вмещающий 24 891 зрителей.

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