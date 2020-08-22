Министр обороны Ирана посетит с визитом Россию

В ответ на официальное приглашение министра обороны Российской Федерации генерала Сергея Шойгу бригадный Амир Хатами во главе оборонной и военной делегации отправится сегодня в Россию в целях встречи со своим коллегой и другими официальными лицами. Он также посетит Международную военно-техническую выставку и конференцию России ARMY 20.

Оборонные и военные отношения и сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в последние годы, наряду с другими аспектами двустороннего сотрудничества в политической и экономической областях, развиваются и приносят хорошие и ценные достижения.

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