Тахт-Раванчи: Иран будет действовать в соответствии с угрозами в отношении СВПД

«Выход США из ядерной сделки в мае 2018 года является серьезным нарушением их обязательств по международному праву, поскольку СВПД является частью Резолюции №2231», - сказал он.

«Резолюция Совета Безопасности одобрила СВПД, а сама резолюция №.2231 была единогласно принята всеми членами Совета Безопасности. Таким образом, это показывает, что все международное сообщество поддерживает Резолюцию 2231», - отметил постоянный представитель Ирана при ООН.

«Действия США противоречили международному праву и международным обязательствам США. После выхода США из СВПД Иран почти год ждал, чтобы посмотреть, что другие члены ядреной сделки могут сделать для Ирана для получения выгод из СВПД», - добавил он.

«Мы неоднократно говорили, что Международное агентство по атомной энергии - это технический орган. МАГАТЭ не должно быть политизировано, но, к сожалению, некоторые страны во главе с США политизируют его», - указал он.

«Мы думаем, что лучшим решением будет сохранить технический характер этого учреждения. Мы поддерживаем контакт с Международным агентством по атомной энергии и членами Совета управляющих в Вене, и мы надеемся, что сможем решить этот вопрос», - заключил он.

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