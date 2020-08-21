В Азербайджан прибыл новый посол Ирана

"Очень рад начать свою миссию в соседней, дружественной, братской и мусульманской стране Азербайджанской Республике", сказал Мусави корреспонеднту ИРНА, по прибытии в бакинский аэропорт.

Он заявил, что ирано-азербайджанские отношения опираются на древнюю историю, общую культуру, отметив, что он будет прилагать все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений по всем направлениям. "Буду прилагать все усилия для всестороннего развитие ирано-азербайджанских отношений, в частности в торгово-экономической области. Углубление экономических отношений отвечает коренным интересам двух стран и принесет реальную пользу народам двух стран", подчеркнул посол.

Следите за нами в Twitter @irnarussian