Заседание Совместной комиссии по СВПД пройдет 1 сентября

"На Совместной комиссии от имени высокого представителя ЕС (по иностранным делам) Жозепа Борреля будет председательствовать генеральный секретарь ЕВС Хельга Мария Шмид, и в ней примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана", - сообщается в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

Вашингтон, который 2,5 года назад выишел из СВПД утверждает, что тот все еще является участником соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, прошлую пятницу США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана.

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