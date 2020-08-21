МИД РФ призывает Вашингтон вместо угроз перейти к диалогу с Ираном

"США продолжают опасные манёвры в СБ ООН в надежде реализовать собственные антииранские задумки. Потерпев неудачу с проектом резолюции о бессрочном оружейном эмбарго против Ирана, который был решительно отвергнут СБ, они теперь принялись осаждать руководство ООН и председателя Совета Безопасности, добиваясь признания якобы сохраняющегося у США права воспользоваться для нажима на Иран механизмами, предусмотренными резолюцией СБ ООН 2231 и Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", - отмечается в заявлении МИД.

В ведомстве напомнили, что "всё это происходит" после того, как администрация США официально вышла из СВПД и на протяжении двух с лишним лет "грубо и беззастенчиво попирала собственные обязательства, вытекающие из связанных c этим документом решений Совета Безопасности".

"Уведомление США о якобы приведённом ими в действие процессе восстановления санкционных резолюций СБ ООН по Ирану, отменённых после заключения в 2015 г. СВПД, не может иметь искомых американцами последствий. Их ухищрения разбиваются о реальность: США сами вычеркнули себя из числа участников СВПД и тем самым лишили себя прав и возможностей использовать механизмы, предусмотренные Планом действий и резолюцией СБ ООН 2231", - подчеркнули в МИД РФ.

"Убеждены, что путь эскалации напряжённости вокруг Ирана – ошибочный и тупиковый. Призываем США сделать выбор в пользу разумных решений, не лишать себя возможности для достижения договорённостей с Ираном", - констатировали в российском МИД.