Джалали и Рябков обсудили попытки США вернуть санкции ООН в отношении Тегерана

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Акцентирована необходимость дальнейшей координации усилий его участников в интересах устойчивого выполнения договоренности в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231", говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

"Подчеркнута неправомерность шагов США по «реанимированию» антииранских санкций путем задействования положений резолюции 2231 с учетом утраты Вашингтоном прав в рамках этого документа после одностороннего выхода из Плана действий", отмечается в нем.

Вашингтон, который 2,5 года назад выишел из СВПД утверждает, что тот все еще является участником соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, прошлую пятницу США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана.

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