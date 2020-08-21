Посол Ирана и замглавы МИД РФ обсудили двустороннее сотрудничество

"21 августа состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали", говорится в нем.

"В ходе беседы предметно обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено практическому взаимодействию по проблематике противодействия коронавирусной пандемии", сообщили в МИД.

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