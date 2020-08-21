У США не получится восстановить санкции против Ирана

"США не в состоянии восстановить антииранские санкции ООН против Ирана. США в рамках шага, противоречащего нормам и положениям международного права и положениям Резолюции 2231, просто "запросили" у председателя СБ ООН начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана", сказал журналистам Хатибзаде.

"Право Соединенных Штатов на этот запрос было отвергнуто всеми участниками СВПД, и США даже стали настолько изолированными среди своих союзников, что они назвали три европейские страны (Франция, Великобритания и ФРГ) «союзниками иранских аятоллах»",

"Все оставшиеся члены СВПД, включая Германия, Великобритания и Франция, а также Россия и Китай, немедленно и решительно выступили против этого необоснованного и незаконного запроса США и проинформировали Председателя Совета Безопасности о своей позиции. В ближайшие дни аналогичную позицию займут и другие члены Совета Безопасности", подчеркнул новый представитель иранского МИД.

Вашингтон, который 2,5 года назад выишел из СВПД утверждает, что тот все еще является участником соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, прошлую пятницу США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана.

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