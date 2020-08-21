ЕС: США не имеют права использовать механизм возврата санкций против Ирана

"Я принимаю к сведению сегодняшнее заявление США относительно так называемого механизма восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН" говорится в заявлении Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе, пишет ТАСС.

"Как я неоднократно напоминал, США в одностороннем порядке прекратили свое участие в СВПД 8 мая 2018 года и впоследствии не участвовали ни в каких мероприятиях, связанных с СВПД. Поэтому США не могут рассматриваться в качестве государства - участника СВПД в целях возможного пересмотра санкций, предусмотренного резолюцией", добавил он.

глава дипломатии ЕС подчеркнул, что он будет и впредь делать все возможное для сохранения и полного осуществления СВПД всеми сторонами. "СВПД остается ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения [ядерного оружия], способствуя укреплению региональной безопасности", заключил он.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.

Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.

Следите за нами в Twitter @irnarussian