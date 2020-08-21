21 авг. 2020 г., 15:23
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ЕС: США не имеют права использовать механизм возврата санкций против Ирана

ЕС: США не имеют права использовать механизм возврата санкций против Ирана

Тегеран, 21 августа. ИРНА — США не имеют права воспользоваться механизмом восстановления санкций против Ирана, так как страна отказалась от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я принимаю к сведению сегодняшнее заявление США относительно так называемого механизма восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН" говорится в заявлении Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе, пишет ТАСС.

"Как я неоднократно напоминал, США в одностороннем порядке прекратили свое участие в СВПД 8 мая 2018 года и впоследствии не участвовали ни в каких мероприятиях, связанных с СВПД. Поэтому США не могут рассматриваться в качестве государства - участника СВПД в целях возможного пересмотра санкций, предусмотренного резолюцией", добавил он.

глава дипломатии ЕС подчеркнул, что он будет и впредь делать все возможное для сохранения и полного осуществления СВПД всеми сторонами. "СВПД остается ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения [ядерного оружия], способствуя укреплению региональной безопасности", заключил он.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.

Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.

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