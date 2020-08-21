Зариф: США в очередной раз будут изолированы

"В четверг госсекретарь США Майк Помпео запустил процедуру восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231, но в то же время Иран вместе с Россией, Китаем, Европейским союзом, Германией, Францией и Великобританией отдельными письмами объявил запрос администрации (президент США Дональда) Трампа незаконным, неэффективным и недействительным", написал Зариф в своем Instagram.

"Вполне вероятно, что ряд других членов Совета Безопасности займут сегодня аналогичную позицию и что администрация Трампа снова будет изолирована. Для США это будет очередным позором", добавил министр.

После почти 2,5 лет выхода из СВПД администрация США утверждает, что Вашингтон все еще является участником соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, прошлую пятницу США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана.

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