21 авг. 2020 г., 12:39
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Китай: попытка США вернуть санкции ООН против Ирана не имеет законных оснований

Китай: попытка США вернуть санкции ООН против Ирана не имеет законных оснований

Тегеран, 21 августа. ИРНА — запрос США на восстановление санкций ООН в отношении Ирана не имеет законных оснований, заявили в постпредстве КНР при ООН.

"Запрос США не имеет законных оснований и лишен здравого смысла. Это лишь устроенное в ООН политическое шоу", говорится в заявлении китайской дипмиссии.

"Этот запрос не имеет никакой поддержки в Совете Безопасности (ООН) и признания международного сообщества", отметили в дипведомстве КНР.

В заявлении также отмечается, что постпред Китая Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН официальное письмо, в котором изложена китайская позиция относительно запроса США.

После почти 2,5 лет выхода из СВПД администрация США утверждает, что Вашингтон все еще является участником соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, прошлую пятницу США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана.

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