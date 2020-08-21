21 авг. 2020 г., 12:07
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Аракчи назвал недействительным уведомление США о восстановлении санкций против Ирана

Аракчи назвал недействительным уведомление США о восстановлении санкций против Ирана

Тегеран, 21 августа. ИРА — Уведомление госсекретаря США Майка Помпео по Ирану, которое тот передал в четверг председателю СБ ООН как начало процедуры перезапуска санкций против Тегерана является недействительным и не имеет юридической силы. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Уведомление США не имеет юридической силы. Это недействительно. Ни один из оставшихся участников СВПД не считает уведомление действительным", написал Аракчи в своем Twitter.

"Мы верим, что СБ не позволит США злоупотребить Резолюцией 2231 для достижения заявленной цели — уничтожения самой резолюции", добавил он.

После почти 2,5 лет выхода из СВПД администрация США утверждает, что Вашингтон все еще является участником соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, прошлую пятницу США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана.

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