Аракчи назвал недействительным уведомление США о восстановлении санкций против Ирана

"Уведомление США не имеет юридической силы. Это недействительно. Ни один из оставшихся участников СВПД не считает уведомление действительным", написал Аракчи в своем Twitter.

"Мы верим, что СБ не позволит США злоупотребить Резолюцией 2231 для достижения заявленной цели — уничтожения самой резолюции", добавил он.

После почти 2,5 лет выхода из СВПД администрация США утверждает, что Вашингтон все еще является участником соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, прошлую пятницу США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана.

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