Европейская тройка не поддерживают планы США о восстановлении антииранских санкций

"Франция, Германия и Великобритания отмечают, что США перестали быть участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после их выхода в мае 2018 года из этого соглашения. Мы не можем одобрить эту инициативу, которая не совместима с нашими усилиями в поддержку СВПД", отмечается в заявлении.

"Мы полны решимости сохранить процессы и институты, составляющие основы многосторонности", говорится в документе.

"Мы убеждены, что мы должны рассматривать вопрос о несоблюдении иранцами обязательств по СВПД в рамках диалога между участниками договора и совместной комиссией, а также в рамках механизма по урегулированию споров", отмечается в коммюнике.

После почти 2,5 лет выхода из СВПД администрация США утверждает, что Вашингтон все еще является участником соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, прошлую пятницу США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана.

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