Россия не признает уведомление Помпео о перезапуске санкций против Ирана

В четверг Помпео, встретится с генсеком ООН и председателем Совбеза и, как ожидается, передаст в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.

"Он не запустит (процедуру восстановления санкций против Ирана - ред). Это не запуск восстановления санкций. Санкции могут быть восстановлены государством, которое является участником СВПД. США им не является, так как вышли из СВПД. Это вопрос, который неизбежно поднимет любая делегация в Совбезе", - сказал Небензя журналистам.

"Мы не будем воспринимать как восстановление санкций то, о чем они, вероятно, уведомят председателя СБ ООН и генерального секретаря", - добавил постпред.

Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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