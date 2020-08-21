СБ отвергнет попытку США вернуть санкции ООН против Тегерана

"Мы уверены, что это предложение будет отвергнуто, так как оно противоречит Уставу ООН и резолюции СБ, и так как на прошлой неделе члены СБ не поддержали проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана", сказал он.

По его словам, у Соединенных Штатов нет никаких юридических аргументов, чтобы вернуть антииранские санкции ООН, так как они уже вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и больше не считаются членом этой сделки.

"Мы уверены, что через 30 дней ничего не произойдет, так как Совет не поддерживает это требование", подчеркнул дипломат.

После почти 2,5 лет выхода из СВПД администрация США утверждает, что Вашингтон все еще является членом соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, прошлую пятницу США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана.

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