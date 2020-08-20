Зариф: американские правонарушители снова будут изолированы

«В последние месяцы Трамп и его госсекретарь активизировали свои неудавшиеся попытки оказать давление на Иран и уничтожить ядерную сделку. На прошлой неделе весь мир наблюдал за унизительным поражением односторонних действий и за тем, как Соединенные Штаты даже не могут привлечь своих европейских союзников в Совете Безопасности против Ирана и слабы против правовой структуры Совета Безопасности ООН», - написал он.

«Сегодня у меня был телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, и я отправил серьезное юридическое письмо председателю СБ, чтобы противостоять американской односторонности и беззаконию», - заключил он.

В письме на имя Председателя Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф отверг незаконные действия США по злоупотреблению механизмом, содержащимися в ядерном соглашении, с целью возобновления санкций в отношении Ирана.

Письмо Мохаммада Джавада Зарифа было передано президенту СБ послом и постоянным представителем Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджидом Тахт-Раванчи.

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