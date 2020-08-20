Зариф: США не имеют права пытаться возобновить санкции против Ирана

Письмо Мохаммада Джавада Зарифа было передано президенту СБ послом и постоянным представителем Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджидом Тахт-Раванчи.

В письме министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что объяснение США, оправдывающее пересмотр ранее отмененных резолюций, лишено какой-либо действительности и легитимности и должно быть отклонено Советом Безопасности ООН.

В письме Зариф подчеркнул, что международному сообществу необходимо знать о таких злоупотреблениях в отношении процесса Совета Безопасности. Иран настоятельно призывает СБ прекратить эти злоупотребления, которые будут иметь серьезные последствия для международного мира и безопасности.

Зариф указывает в письме, что Исламская Республика Иран основана на ясных причинах, по которым Соединенные Штаты не имеют права снова применять положения отмененных резолюций.

Далее в письме говорится, что официальные лица США несколько раз упоминали о прекращении своего участия в ядерной сделке.

В течение последних двух лет Совет Безопасности продолжал утверждать рекомендации Совместной комиссии по основной закупочной деятельности, но Соединенные Штаты не участвовали в Рабочей группе по закупкам и не были членом Совместной комиссии ядреной сделки.

В начале письма Зариф подробно отметил, что президент США официально объявил об отмене участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий, что является грубым нарушением резолюции №.2231 Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Ирана указывает, что правительство США не только не выполнило свои обязательства, но и сорвало выполнение обязательств другими странами. Например, правительство США вводило санкции против Ирана более 145 раз с момента прихода к власти Трампа и неоднократные призывы генсека ООН об отмене этих санкций игнорировались.

Зариф отметил в письме, что, несмотря на незаконный выход США из СВПД и лишение Ирана экономических выгод, содержащихся в нем, страна, формально прибегая к механизму разрешения споров, основанному на положениях СВПД, отказался принять немедленные компенсационные меры. В течение целого года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжало полностью выполнять требования МАГАТЭ, о чем свидетельствуют 15 последовательных докладах.

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