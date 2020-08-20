Спикер парламента: Многосторонность - путь к миру и безопасности во всем мире

Мохаммад Багер Калибаф на второй день пятой Всемирной конференции спикеров Межпарламентского союза (МПС), которая состоялась сегодня вечером в формате видеоконференции, затронул такие важные вопросы, как парламентское лидерство для более эффективной многосторонности с целью обеспечения мира и устойчивого развития людям и планете.

«Проведение Всемирной конференции спикеров в контексте пандемии коронавируса подтверждает твердую волю парламентов как эхо голосов наций в важности многостороннего сотрудничества. Несомненно, коронавирус, как и терроризм, иммиграция, наркотики и бедность, имеют далеко идущие глобальные последствия. С другой стороны, глобальные события показывают, что человечество переживает переходный период. Период, окончание которого невозможно предсказать. Кажется, что традиционные механизмы, управляющие международной системой, а также поддержание и укрепление многосторонних и организованных механизмов с акцентом на принципах справедливости уважения прав всех людей, являются жизненно важной необходимостью для людей сегодня», - сказал он.

«Достижение эффективного и подлинного многостороннего подхода сегодня сталкивается со многими проблемами, включая националистическую идеологию, односторонность, экономический терроризм, систематические нарушения прав человека и этнические чистки, особенно в таких частях мира, как оккупированная Палестина. Для этого нужно найти новые и подходящие методы. Многие из этих проблем проистекают из односторонних и экспансионистских действий, предпринятых правительствами США в разные исторические периоды», - добавил он.

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