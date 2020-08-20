Тахт-Раванчи: США не следует снова пытаться унизиться

«Вчера госсекретарь США Майк Помпео призвал к полному выполнению резолюции №.2231 Совета Безопасности ООН», - написал он в Twitter.

«Резолюцией Совета Безопасности №2231 был ратифицирован СВПД по ядерной сделке с Ираном, и США прекратили свое участие. Это действие нарушает и ядерную сделку и резолюцию», - добавил он.

«На прошлой неделе международное сообщество отказало США в праве использовать механизм snapback. США не следует пробовать свой шанс, потому что это снова приведет только к унижению», - пояснил он.

Snapback означает автоматическое восстановление санкций без необходимости в каких-либо переговорах против Ирана.

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