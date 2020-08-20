20 авг. 2020 г., 21:18
Journalist ID: 2388
News Code: 83916198
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В Иране начали производить телевизионные панели

В Иране начали производить телевизионные панели

Тегеран, 20 августа, ИРНА - Телевизионные панели производятся по всему миру двумя или тремя крупными компаниями. В последнее время и во время санкций, внутренние специалисты приступили к производству этих передовых деталей.

«На заводе впервые будут производиться телевизионные панели мощностью 700 000 в год, которые ранее поставлялась из-за рубежа», - сказал бывший исполняющий обязанности министра промышленности, рудников и торговли Хосейн Модаррес Хиабани.

В связи с этим представитель Ассоциации производителей бытовой техники Хамид-Реза Хазнави заявил, что иранская компания сделала производство панелей экономичным, увеличив локализации, импортировав телевизионную плазму из-за границы и производя светодиоды внутри.

Согласно официальной статистике, опубликованной Министерством промышленности, рудников и торговли, в первом квартале этого года отечественными компаниями было произведено 210 200 телевизоров, что на 49,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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