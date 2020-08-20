Армия Ирана объявила о принятии действенных шаг по нарушению эмбарго

В заявлении армии, опубликованном в четверг по случаю Днем оборонной промышленности, говорится: «Без сомнения, оборонная мощь Исламской Республики Иран усилиями экспертов и революционных сил на сегодняшний день стала ярким символом провала политики врагов исламской революции за последние сорок один год».

«Оборонному потенциалу Исламской Республики Иран также удалось завоевать ключевые опорные пункты, преодолев санкционный барьер и различные препятствия, а также используя специализированные и молодые силы», - указывается в заявлении.

Как отмечается в заявлении: «с другой стороны, в последние годы, используя технические знания и промышленные возможности Вооруженных сил, оборонная промышленность страны приняла важные и эффективные меры по освобождению гражданской промышленности страны от тирании глобальных санкций».

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