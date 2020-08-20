20 авг. 2020 г., 12:47
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News Code: 83915716
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В Иране представлены легкий турбовентиляторный двигатель и два ракетных изделия

В Иране представлены легкий турбовентиляторный двигатель и два ракетных изделия

Тегеран, 20 августа, ИРНА - Первый легкий турбовентиляторный двигатель и две баллистические и крылатые ракеты были представлены в присутствии президента и министра обороны и поддержки вооруженных сил в режиме видеоконференции.

По данным ИРНА, сегодня в День промышленной обороны в Иране были представлены Первый легкий турбовентиляторный двигатель и две баллистические и крылатые ракеты.

Соответственно, с присутствием президента Хасана Рухани и министр обороны Амира Хатами, состоялась видеоконференция для открытия выставки, посвященной беспилотным летательным аппаратам, и производственной линии двигателя «Одж» самолета Косар.

Также сегодня был представлен легкий турбовентиляторный двигатель четвертого поколения, который является первым в стране. Этот двигатель значительно увеличивает мощность страны в области авиационных двигателей и модернизирует существующие двигатели как минимум на одно поколение.

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