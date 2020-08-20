Рухани: оборонная промышленность Ирана заняла 14-е место в мире

«Для нас важно, что за последние несколько лет, мы смогли выйти на 14-е место в мире по оборонной промышленности с 23-го места, и это показывает усилия в течение последних лет», - отметил он.

«Сегодняшние открытия оборонной промышленности показывают, что мы работаем над стратегическим оружием и, конечно, над сдерживанием и обороной. Мы продвигаемся шаг за шагом вместе с мировой индустрией. К счастью, мы добились большого прогресса в области военного обзора», - добавил он.

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