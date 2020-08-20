Минобороны: 90% потребностей вооруженных сил удовлетворяются внутри страны

Министр обороны Амир Хатами в четверг на церемонии представления национальных достижений Министерства обороны и поддержки вооруженных сил сказал, что прогресс в области обороны страны за последние четыре десятилетия несравним с каким-либо аналогичным периодом.

«За последние семь лет, используя инфраструктуру и предыдущий опыт, оборонная промышленность прогрессировала. В этот период, особенно в последние 2-3 года, эти разработки сопровождались скачком и всесторонностью, так что в авиационной промышленности не только представляли истребители Косар, но его производственная линия была открыта и три самолета были изготовлены и доставлены, еще три истребителя будут доставлены к концу года или в начале следующего года», - отметил он.

«В космической отрасли страны, где очень хорошие успехи достигнуты в создании спутников, орбитальных переходных блоков и морских станций, запуски спутников осуществляются одновременно с космической организацией страны», - сказал он.

«Сегодня, как и в предыдущие годы, перед запланированными открытиями подготовлена ​​выставка мощности БПЛА, которую показываем в режиме видеоконференции. По божественной силе, по данным различных международных организаций, Исламская Республика занимает в этой области пятое-седьмое место в мире», - заключил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian