Песков: отказ США не позволяет провести онлайн-саммит по Ирану в предложенном РФ формате

"В том формате, в котором он предлагался изначально, да, действительно, отказ США не позволяет в этом формате собраться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но это не означает, что прерывается диалог по иранскому сюжету с соответствующими государствами. Этот диалог во имя жизнеспособности СВПД и во имя урегулирования ситуации, конечно же, будет продолжаться", - добавил Песков.

14 августа президент РФ Владимир Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД. Как говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, цель данного мероприятия заключается в том, чтобы "наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН". Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, вероятно, не будет до завершения президентских выборов в США участвовать в онлайн-саммите по Ирану.

Следите за нами в Twitter @irnarussian