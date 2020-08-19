Иранские школьники завоевали 6 медалей на онлайн-соревнованиях по пумсе



Первый этап виртуального чемпионата мира по тхэквондо пумсе 2020 года среди школьников прошел в Непале с 13 по 15 августа под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF). Соревнования прошли среди мальчиков и девочек.

В возрастной группе от 12 до 14 лет среди девочек Саназ Тагипур и Тегерана завоевала серебряную медаль, а Наргес Болганд из Исфахана — бронзовую медаль. Среди мальчиков бронзовую медаль завоевал Амир Хоссейн Эсмаили из Исфахана.

В возрастной группе от 15 до 17 лет среди девочек Зейнаб Тогиани и Махтаб Тажди Ростамабади из Исфахана заняли второе и третье места соответственно. Среди мальчиков Мохаммад Амин Гомариан из Хамедана занял второе место.

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