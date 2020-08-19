Экспорт соков из Ирана составил $38 млн

"За четыре месяца Иран экспортировал более 48 тыс. тонн соков на сумму $38.107 млн", сказал Латифи.

"Иран экспортировал соки в 35 стран мира. Основными покупателями иранских соков стали Германия, Пакистан, Афганистан, Мальдивы, Австралия, Канада, Швейцария, Нидерланды, Турция, Пакистан, Новая Зеландия, Россия, Норвегия, Турция и Кувейт", добавил он.

"Вместе с этим импорт указанной продукции в Иран составил 2.1 млн долларов из Турции, Бразилии, Бельгии, ОАЭ, Испании, Таиланда, Индии и Италии", добавил он.

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