19 авг. 2020 г., 22:09
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Экспорт соков из Ирана составил $38 млн

Экспорт соков из Ирана составил $38 млн

Тегеран, 19 августа. ИРНА — По результатам 4 месяца 1399 иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) экспорт соков из Ирана составил 47 995 тонн общей стоимостью 38 млн долларов. Об этом сообщил в среду представитель таможней службы Ирана Рухолла Латифи.

"За четыре месяца Иран экспортировал более 48 тыс. тонн соков на сумму $38.107 млн", сказал Латифи.
"Иран экспортировал соки в 35 стран мира. Основными покупателями иранских соков стали Германия, Пакистан, Афганистан, Мальдивы, Австралия, Канада, Швейцария, Нидерланды, Турция, Пакистан, Новая Зеландия, Россия, Норвегия, Турция и Кувейт", добавил он.
"Вместе с этим импорт указанной продукции в Иран составил 2.1 млн долларов из Турции, Бразилии, Бельгии, ОАЭ, Испании, Таиланда, Индии и Италии", добавил он.
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