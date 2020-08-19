19 авг. 2020 г., 20:28
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News Code: 83915141
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Две тысячи исследователей принимают участие в Международном генетическом конгрессе в Иране

Две тысячи исследователей принимают участие в Международном генетическом конгрессе в Иране

Тегеран, 19 августа. ИРНА — Около 2 тыс. исследователей со всего мира принимают участие в Международном генетическом конгрессе в Иране. Об этом заявил секретарь конгресса Джавад Мола.

"Италия проводит этот конгресс одновременно с Ираном, на нем присутствуют две тысячи исследователей, профессоров и исследователей со всего мира", сказал Мола, выступая на 4-м международном конгрессе и 16-ом национального конгрессе генетики.

Кроме того, президент иранской генетической ассоциации Махмуд Тулаи, заявил, что генетические ресурсы являются наиболее важными столпами выживания. "Наша страна обладает высоким биоразнообразием благодаря различным климатическим условиям и входит в десятку стран с богатым биоразнообразием", сказал он.

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