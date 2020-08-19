Террористы за год убили 35 иранцев

Тегеран, 19 августа. ИРНА — За прошедший иранский год (с 21 марта 2019 года по 20 марта 2020 года) террористами были убиты 35 граждан Ирана, говорится в первом годовом отчете о терроризме, и действия террористических группировок против Ирана.

Согласно отчету, за прошедший год террористическая группировка "Джейш аль-Адль" совершила 13 террористических операций против граждан Ирана, террористическая группировка "Пежвак" — 12 операций, террористическая организация "Моджахедов иранского народа" — 6 операций, Демократическая Партия Курдистана — 3, США — 1 операция и другие террористические группировки — 7 операций. В нем, в частности, отмечается, что убийство командующего силами специального назначения "Кудс" КСИР Генерала Касима Сулеймани было совершено в ходе террористической операции американскими террористами. Следите за нами в Twitter @irnarussian