В Иране разработана технология ремонта подводных трубопроводов

"Подводные трубопроводы могут быть повреждены и протекать из-за истощения металла или аварии. Наша компания производит оборудование для ремонта морских трубопроводов", сказал глава инновационной компании Мохаммад Туде-Фалах.

"Эти оборудования выпускаются в двух вариантах – неразъемные и двухкомпонентные соединения. Это оборудование оцепляет трубу на месте повреждения и устраняет утечки и другие повреждения", сказал он.

По его словам, подобное оборудование производит только ограниченное количество компаний, но все они отказались от их поставок в Иран из-за односторонних санкций США.

Туде-Фалах добавил, что компания уже экспортировала технологию ремонта подводных трубопроводов в Малайзию, Индонезию и Индию.

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