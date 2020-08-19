Экспорт меди из Ирана удвоился



Об этом заявил в среду управляющий директор Национальной компании иранской медной промышленности (NICICO) Ардешир Сад-Мохаммади.

"Объем экспорта меди за пять месяцев прошлого года (1398) увеличился лишь на 2.4% раза по сравнению с аналогичным периодом 1397-го года", сказал он.

По его словам, Национальная компания иранской медной промышленности (NICICO) в прошлом году была признана лучшей среди промышленных компаний во всех сферах.

Он добавил, что NICICO планирует инвестировать $2,480 млрд. и еще 25 тыс. млрд. туманов в развитие медной промышленности страны.

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