19 авг. 2020 г., 10:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83914097
0 Persons

Tags

Экспорт меди из Ирана удвоился

Экспорт меди из Ирана удвоился

Керман, 19 августа. ИРНА — Экспорт меди из Ирана за пять месяцев текущего 1399-го иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 1398-го года.


Об этом заявил в среду управляющий директор Национальной компании иранской медной промышленности (NICICO) Ардешир Сад-Мохаммади.
"Объем экспорта меди за пять месяцев прошлого года (1398) увеличился лишь на 2.4% раза по сравнению с аналогичным периодом 1397-го года", сказал он.
По его словам, Национальная компания иранской медной промышленности (NICICO) в прошлом году была признана лучшей среди промышленных компаний во всех сферах.
Он добавил, что NICICO планирует инвестировать $2,480 млрд. и еще 25 тыс. млрд. туманов в развитие медной промышленности страны.
Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
2 + 7 =