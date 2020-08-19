В Иране бесплатно обучается 0,5 млн. иностранных беженцев, министр образования

По его словам, После приказа Верховного Лидера Исламской Революции Айатоллы Али Хаменеи в 2013 году все иностранцы, даже нелегальные беженцы получили возможность на бесплатное образование в иранских школах.

"В настоящее время количество иностранных школьников в Иране составляет 560 тыс., большинство из которых являются гражданами Афганистана", сказал министр.

Напомним, что по приказу Верховного Лидера Исламской Революции Айатоллы Али Хаменеи ни один школьник-беженец не должен лишиться возможности получить образование. При этом с начала учебного года 2017-18 большое количество детей нелегальных беженцев получили возможность на обучение вместе с другими иранскими школьниками.

Первая волна афганских беженцев прибыла в Иран из оккупированного СССР Афганистана в 1979 году и продолжалась до 1993 года. Вторая волна беженцев в Иран из Афганистана прибыла одновременно с правлением Талибов в этой стране в 1994-2001 гг. Кроме того, большое количество беженцев из Ирака прибыло в Иран в результате различных конфликтов в 1980-е годы.

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