Иранское кино участвует в международных кинофестивалях

Первая новость об успехе иранского короткометражного кино в мире приурочена к фильму «Туфли» режиссера Хосейна Дараби, вышедшему в финальную стадию итальянского кинофестиваля SPI.

Документальный мультфильм режиссера Бехзада Налбанди «Невидимое» также будет показан на 12-м кинофестивале Dmz Film Festival в Южной Корее.

Документальный мультфильм «Невидимое» - это история страдающих и бездомных женщин, которые в жалком положении содержатся в лагере.

Но другой успех иранского кино в наши дни принес мультфильм «Ветер велосипедиста» режиссера Назанина Собхансарбанди.

Мультфильм будет показан на Международном кинофестивале в Глазго 2020, Шотландия.

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