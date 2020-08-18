18 авг. 2020 г., 23:27
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News Code: 83912779
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Иранское кино участвует в международных кинофестивалях

Иранское кино участвует в международных кинофестивалях

Тегеран, 18 августа, ИРНА – В то время, как различные кинофестивали по всему миру проходят виртуально под влиянием коронавируса иранское кино также хорошо показывает себя.

Первая новость об успехе иранского короткометражного кино в мире приурочена к фильму «Туфли» режиссера Хосейна Дараби, вышедшему в финальную стадию итальянского кинофестиваля SPI.

Документальный мультфильм режиссера Бехзада Налбанди «Невидимое» также будет показан на 12-м кинофестивале Dmz Film Festival в Южной Корее.

Документальный мультфильм «Невидимое» - это история страдающих и бездомных женщин, которые в жалком положении содержатся в лагере.  

Но другой успех иранского кино в наши дни принес мультфильм «Ветер велосипедиста» режиссера Назанина Собхансарбанди.

Мультфильм будет показан на Международном кинофестивале в Глазго 2020, Шотландия.

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