18 авг. 2020 г., 22:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83912736
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Зариф: США отчаянно стремятся возродить прошлое

Зариф: США отчаянно стремятся возродить прошлое

Тегеран, 18 августа, ИРНА - Касаясь годовщины государственного переворота 1953 в Иране, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США отчаянно ищут возрождения прошлое.

«67 лет назад в этот день ,18 августа, Соединенные Штаты и Великобритания в ходе государственного переворота с целью свержения своего избранного правительства попытались противостоять воле иранского народа», - написал он в Twitter.

«С 1979 года Соединенные Штаты отчаянно пытались возродить прошлое. Однако иранский народ по-прежнему презирает их», - добавил он.

Переворот в Иране (1953) — государственный переворот в Иране в 1953 году, повлёкший свержение демократически избранного правительства Национального фронта Ирана. Организован спецслужбами Великобритании и США.

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