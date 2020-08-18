Зариф: США отчаянно стремятся возродить прошлое

«67 лет назад в этот день ,18 августа, Соединенные Штаты и Великобритания в ходе государственного переворота с целью свержения своего избранного правительства попытались противостоять воле иранского народа», - написал он в Twitter.

«С 1979 года Соединенные Штаты отчаянно пытались возродить прошлое. Однако иранский народ по-прежнему презирает их», - добавил он.

Переворот в Иране (1953) — государственный переворот в Иране в 1953 году, повлёкший свержение демократически избранного правительства Национального фронта Ирана. Организован спецслужбами Великобритании и США.

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