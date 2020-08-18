18 авг. 2020 г., 19:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83912615
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Аль-Каземи в ответ Associated Press: Я не почтальон

Аль-Каземи в ответ Associated Press: Я не почтальон

Тегеран, 18 августа, ИРНА - «Я не почтальон», - сказал премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими во вторник перед поездкой в Вашингтон в ответ на вопрос американского агентства информации и новостей Associated Press о том, есть ли у него послание из Ирана в Соединенные Штаты.

Аль-Каземи встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг на этой неделе.

Несколько недель назад во время своей первой зарубежной поездки в качестве премьер-министра Ирака он посетил Иран и встретился с Верховным лидером аятоллой Хаменеи, президентом Исламской Республики Иран и другими иранскими официальными лицами с целью укрепления и развития отношений между двумя странами.

«Ирак по-прежнему нуждается в помощи США, чтобы противостоять угрозе, исходящей от ИГИЛ, и его правительство привержено реформированию сектора безопасности Ирака», - отметил он.

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