В МИД Ирана призвал США положить конец своему катастрофическому присутствию в Афганистане

«Соединенные Штаты попали в самодельное болото в Афганистане, и кровь американских солдат проливается за тысячи миль от их родины из-за неправильной политики правителей Белого дома, что, конечно же, привело к многолетним войнам и кровопролитию для ни в чем не повинных афганцев», - сказал Саид Хатибзаде в ответ на широко распространенное в некоторых американских СМИ обвинение в том, что другие страны платили талибам за убийство американских солдат в Афганистане.

«Правительство США, у которого нет ответа перед семьями своих солдат, погибших в Афганистане, пытается скрыть свой просчет в стране, создавая атмосферу для СМИ», - добавил он.

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