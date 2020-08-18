Иранский посол потребовал от Великобритании извиниться перед Ираном

"Прошло 67 лет после государственного переворота США против национального правительства Мохаммада Мосаддыка в Иране. Великобритания сыграла важную роль в перевороте, о чем было опубликовано несколько документов", - написал он в Twitter.
"На сегодняшний день британское правительство отказалось даже от простых официальных извинений перед иранским народом. Не пора ли извиняться и наверстать упущенное?", - добавил он.
Переворот в Иране (1953) — государственный переворот в Иране в 1953 году, повлёкший свержение демократически избранного правительства Национального фронта Ирана. Организован спецслужбами Великобритании и США.
Лондон, 18 августа, ИРНА - В годовщину государственного переворота 1953 в Иране, во время которого британские и американские спецслужбы свергли тогдашнего премьер-министра, иранский посол в Великобритании Хамид Баидинежад потребовал от страны извиняться перед Ираном.
"Прошло 67 лет после государственного переворота США против национального правительства Мохаммада Мосаддыка в Иране. Великобритания сыграла важную роль в перевороте, о чем было опубликовано несколько документов", - написал он в Twitter.
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