Иранский посол потребовал Великобританию извиниться перед Ираном

"Прошло 67 лет после государственного переворота США против национального правительства Мохаммада Мосаддыка в Иране. Великобритания сыграла важную роль в перевороте, о чем было опубликовано несколько документов", - написал он в Twitter.

"На сегодняшний день британское правительство отказалось даже от простых официальных извинений перед иранским народом. Не пора ли извиняться и наверстать упущенное?", - добавил он.

Переворот в Иране (1953) — государственный переворот в Иране в 1953 году, повлёкший свержение демократически избранного правительства Национального фронта Ирана. Организован спецслужбами Великобритании и США.