18 авг. 2020 г., 17:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83912505
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Иранский посол потребовал Великобританию извиниться перед Ираном

Иранский посол потребовал Великобританию извиниться перед Ираном

Лондон, 16 августа, ИРНА - В годовщину государственного переворота 1953 в Иране, во время которого британские и американские спецслужбы свергли тогдашнего премьер-министра, иранский посол в Великобритании Хамид Баидинежад потребовал страну извиняться перед Ираном.

"Прошло 67 лет после государственного переворота США против национального правительства Мохаммада Мосаддыка в Иране. Великобритания сыграла важную роль в перевороте, о чем было опубликовано несколько документов", - написал он в Twitter.
"На сегодняшний день британское правительство отказалось даже от простых официальных извинений перед иранским народом. Не пора ли извиняться и наверстать упущенное?", - добавил он.
Переворот в Иране (1953) — государственный переворот в Иране в 1953 году, повлёкший свержение демократически избранного правительства Национального фронта Ирана. Организован спецслужбами Великобритании и США.

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