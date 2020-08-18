Переворот 19 августа 1953 года в Иране является примером вмешательства отдельных Западных стран.. Хотя первоначально он был успешным, но после Исламской революции 1979 года такие попытки потерпели неудачу, и иранская нация восстановила национальный суверенитет и стала на путь полной независимости.

Переворот 1953 года в стране, организованный ЦРУ и МИ-6, произошел после того, как иранская нефтяная промышленность была национализирована парламентом Ирана и премьер-министром – сторонником реформ, Мохаммадом Мосаддыком.

Во время 14-го национального собрания, которое началось в 1974 году, был принят закон, который не позволил правительству вести переговоры с иностранцами без одобрения парламента.

Этот закон стал первым шагом к прекращению доминирования иностранных государств, особенно Великобритании, над запасами нефти в Иране.

Недовольная этим процессом, Британия подала иск в Гаагский трибунал и Совет Безопасности ООН на Иран. Иран от Великобритании в этих двух международных органах защищал тогдашний премьер-министр Ирана Моссадык.

Исходя из этого, Вашингтон и Лондон решили достичь своих целей путём совершения государственного переворота.

Поскольку иранская нация стремилась стабилизировать свои нефтяные запасы путем национализации нефтяной промышленности, Секретная разведывательная служба МИД Великобритании (SIS) в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) разработала, профинансировала и совершила государственный переворот "Аякс" 19 августа 1953 года.

Планируя и устраивая переворот, Вашингтон и Лондон стремились получить контроль над нефтяными ресурсами Ирана.

Исламская революция 1979 года положила конец всем прямому и косвенному вмешательству, и Иран снова оказался на пути к независимости, а иранский народ вновь обрёл свою судьбу.

Операция "Аякс" считается черным днём в истории американского и британского политического поведения и вмешательства против иранской нации, из чьей горькой памяти он никогда не будет стёрт.

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