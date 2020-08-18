ВОЗ предоставила Ирану 100 КТ-аппаратов

Он отметил, что КТ-аппараты сыграют главную роль в диагностике пациентов с коронавирусом. "Эти аппараты стоимостью около 3 млн долларов были приобретены при финансовой поддержке Японии и Кувейта, и мы ценим их помощь", добавил он.

Такие КТ-аппараты удовлетворяют требования иранских больниц во время пандемии коронавируса, и Иран высоко оценивает ВОЗ за помощи.

Министерство здравоохранения и медицинского образования также сообщила о запуске этих аппаратов в ближайшее время.

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