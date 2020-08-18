К концу срока Хасана Рухани будет сдано в эксплуатацию 600 км автострад

«В настоящее время изучается эксплуатация более чем вдвое большее количество автострад, согласно плану на ближайшие пять лет это количество автострад увеличится как минимум до 6000 километров, так что в среднем ежегодно к автомагистралям страны добавляется около 800 километров», - отметил он.

«С начала срока администрации Рухани было открыто около 5600 километров автомагистралей, а к концу его срока будет открыто более 900 километров», - добавил он.

«Всеобъемлющий документ разработан как логистический документ страны и регулирует транспортировку грузов и пассажиров из пункта отправления в пункт назначения как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения систем и средств транспортировки, так что количественные цели могут быть достигнуты в рамках одной программы», - продолжил он.

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