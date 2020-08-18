Зариф: эпоха сверхдержавы США закончилась

Мохаммад Джавад Зариф в телеинтервью в понедельник вечером отметил, что за последние 17 лет незаконного присутствия американцы сделали просчет, и этот случай (резолюция о продлении эмбарго на поставки оружия в Иран) ‌ был одним из немногих исключений, когда европейцы не сотрудничали с американцами.

У Ирана нет секретов в своей ядерной деятельности

«Иран в своем полном сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии пока показал, что большинство инспекций МАГАТЭ проводилось в Иране, и нам нечего скрывать, и даже прозрачность информации Ирана привела к «разоружению» американцев и сионистского режима», - отметил он.

«Американцы всегда пытаются представить Иран как угрозу безопасности мира, при этом ежегодно тратя на вооружение более 600 миллиардов долларов. У сионистского режима также есть 200 ядерных боеголовок. Все равно до сих пор мог ли гражданин сионистского режима спать спокойно всю ночь?», - сказал он.

«Касаясь убийства Генерала Касема Солеймани, министр иностранных дел Ирана сказал: «В январе американцы трусливо убили Касема Солеймани. Американцы-террористы, такие как ИГИЛ, убили его как гостя в третей стране, и этот американский террористический акт не имел международного оправдания, и даже его убийство унизило. Это показало, что американцы не подчиняются никакому международному праву», - добавил он.

Зариф далее упомянул об атаке американских истребителей на иранские пассажирские самолеты в начале августа этого года и добавил: «Мы считаем, что Соединенные Штаты ответственны за нападение на иранские пассажирские самолеты, и заявили о нашем послании протеста международным официальным лицам».

«Очень важно бороться с беззаконием и издевательствами США, и если остальные страны не будут противодействовать этим действиям, США будут продолжать издевательства», - пояснил он.

Касательно долгосрочного сотрудничества между Ираном и Китаем, Зариф рассказал: «В этой связи развитие отношений с соседними странами и некоторыми дружественными странами, такими как Россия и особенно Китай, было в нашей повестке дня, так что с визитом президента Китая в Иран наши отношения с этой страной перешла от простого стратегического к всеобъемлющему стратегическому партнерству, и было решено следовать этой стратегии в 25-летнем плане.

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