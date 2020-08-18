8 млн иностранных туристов посетили Иран в прошлом году

Говоря об увеличении числа туристов в Иране, он отметил: "2016 году 4 млн 600 тыс. иностранных туристов посетили нашу страну".
Он, который находится с визитом в городе Шахруд на северо-востоке страны, заявил, что исторические комплексы Бастам и Хараган попали во временный список регистрации объектов культурного наследия. По его словам, у каждой страны есть одна доля для мировой регистрации объектов культурного наследия.
"Проекты "Железная дорога Север-Юг" и иранские караван-сараи также на повестке дня в следующие 2 годы", отметил иранский министр.
Мунесан подтвердил влияние распространения пандемии коронавируса на туризм Ирана, выразив надежду на увеличение потока туристов в страну после преодоления нынешней ситуации.
Иран с 7000 лет цивилизацией считается одной из достопримечательных стран мира. Иностранные туристы часто посещают такие города, как Исфахан, Шираз, Тебриз, Йезд, Мешхед, Кум, северные города и остров Киш на юге Ирана.
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Шахруд, 18 августа, ИРНА – Министр культурного наследия, туризма и ремесел Али Асгар Мунесан в понедельник сообщил, что 8 млн иностранных туристов посетили Иран в прошлом иранском 1398 году (21 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.).
Говоря об увеличении числа туристов в Иране, он отметил: "2016 году 4 млн 600 тыс. иностранных туристов посетили нашу страну".
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